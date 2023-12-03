وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج يفتتحان مشروع كشك كتابك بقرية أولاد سلامة

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مشروع "كشك كتابك" بقرية "أولاد سلامة" بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، في أطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الثقافة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقالت الكيلاني: "إن مثل هذه المشروعات الثقافية، تُمثل تتويجًا لسلسة من جهود الدولة لبناء الإنسان، بالتوازي مع المشروعات التنموية والاستثمارية العملاقة التي شهدتها مصر خلال العقد الراهن، في ظل قيادة حكيمة آمنت بقيمة الثقافة في بناء الوعي، كأساس لبناء الجمهورية الجديدة"، وأكدت العزم على مواصلة هذه الجهود للوصول لأبعد نقطة في مصر.

- مقترحات أهالي القرية

حرصت وزيرة الثقافة عقب الافتتاح على الاستماع إلى عدد من مقترحات أهالي قرية "أولاد سلامة"، بشأن تطوير الخدمات الثقافية بها، كما أثنى الأهالي على مستوى الاهتمام المتميز الذي توليه الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير منظومة الخدمات لأهالي القرية، لاسيما المشروعات الثقافية والتنموية التي تشهدها قرى المحافظة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.

وثمنت وزيرة الثقافة، الاقتراحات، وأكدت أهمية العمل على تحقيقها بما يخدم الحركة الثقافية بالقرية.

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب: "يأتي مشروع كشك كتابك، كأحد المحاور التي يتضمنها بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الثقافة، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير وتنمية الريف المصري في مختلف المجالات-، حيث يسعى البروتوكول لتمكين الأسر من الحصول على كل الخدمات الثقافية بشكل هادف بناء".

- أهداف المشروع

وأضاف: "تستهدف وزارة الثقافة من خلاله توطين المعرفة فى القرى التي سيتم تأهليها بالمبادرة، انطلاقًا من أهمية العمل على نشر المعرفة الإنسانية بأرجاء الوطن، وتعزيز القيم المجتمعية الأصيلة لبناء الشخصية الوطنية القادرة على صون مقدرات الوطن وهويته المتفردة، وذلك من خلال إتاحة شتى الإصدارات بمنافذ الكتب بأسعار مُخفضة لتشجيع المواطنين على القراءة والتنوير الثقافي".

وتحتل محافظة سوهاج المرتبة الأولى من بين المحافظات التي أُنشِئت بها منافذ "كشك كتابك"، والتي بلغت 24 منفذًا تُقدم خدمتها العلمية والمعرفية داخل 6 مراكز بالمحافظة، هي: "البلينا، جرجا، طما، المنشأة، المراغة، دار السلام"، تغطي 24 قرية بالمحافظة، وتشمل قرى: "بيت علام، بيت داود، العوامر بحرى، المجابرة، روافع العساوية، الزوك الغربى، أولاد سلامة، أولاد حمزة -العسيرات-، الدويرات، برديس، ابيدوس، أولاد سالم، الخيام، السلام، أولاد يحيى، أولاد إسماعيل، بناويط، المدمر، أم دومة، عرب الشندويل، البطاخ، الريانية، مشطا، الغريزات".

يذكر أن عدد منافذ الكتب المستهدف تدشينها ضمن المبادرة بمشروع "كشك كتابك"، تبلغ 333 منفذًا تُغطي مختلف قرى الجمهورية، مقسمة على عدة مراحل، حيث تضمنت المرحلة الأولى منها، نجاح الهيئة المصرية العامة للكتاب، في إنشاء الهيئة المصرية العامة للكتاب 89 منفذًا في 89 قرية من قرى "حياة كريمة"، موزعة على النحو التالي: 18 منفذًا بمحافظة المنوفية، 24 منفذًا بمحافظة سوهاج، 6 منافذ بمحافظة الغربية، 27 منفذًا بمحافظة البحيرة، 6 منافذ) بمحافظة الوادي الجديد، (8 منافذ بمحافظة قنا، ويجري العمل على استكمال المراحل التالية للمشروع، تباعًا.