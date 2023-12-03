انطلاق برنامج «مشواري» بمركز شباب شرمساح في دمياط

أطلقت مديرية الشباب و الرياضة بدمياط، فعاليات برنامج «مشواري» للنشء والشباب، بمركز شباب شرمساح، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة اليونيسيف.



وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة، اليوم، أن محاور البرنامج تدور حول مجموعة من المهارات الحياتية، مثل التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم، تنمية المهارات الشخصية من خلال شرح نافذة جوهارى، مفهوم المرونة المعرفية وعقلية النمو، الذكاء العاطفي، إدارة الوقت، مهارات التعامل مع الآخرين التواصل، وطرق الإقناع والتأثير.



كما يركز التدريب أيضا على المهارات الشخصية، مثل الوعي بالذات، المرونة المعرفية وعقلية النمو، الذكاء العاطفي، وإدارة الوقت، كما يهدف برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية، و الشخصية، والتي تتضمن بعض التدريبات عن مهارات التعلم، وذلك لتمكين النشء من سن 10 إلى 14 عام، من أجل مستقبل أفضل، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.