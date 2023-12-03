صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 15 ألفا و523 شهيدا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «الاحتلال يريد إنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة بأي شكل وبأي ثمن؛ إما بالقتل أو التهجير القسري تحت القصف».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن «الاحتلال يوسع دائرة استهداف المدنيين لليوم الثالث بعد انتهاء الهدنة الإنسانية»، قائلًا إن «الاحتلال لم يترك شبرًا واحدًا في القطاع بلا قصف».

وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب عشرات المجازر المروعة والكبيرة في كل محافظات القطاع، راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، خلال الساعات الماضية.

وذكر أن الطواقم المختصة تحاول انتشال الشهداء والجرحى من تحت الركام والأنقاض، منذ اللحظة الأولى لتلك المجازر، إلا أنها لم تتمكن حتى اللحظة إلا من انتشال حوالي 316 شهيدًا و646 جريحًا.

وأعلن عن ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، إلى 15 ألفًا و523 شهيدًا، وإصابة 41 ألفًا و316 مواطنًا بجروح مختلفة، منوهًا أن 70% من ضحايا العدوان أطفال ونساء.