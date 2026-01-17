أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 10% على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا بسبب قضية جرينلاند.

كما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جرينلاند اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، مؤكدا أن هذه الرسوم ستستمر إلى حين التوصل إلى اتفاق يقضي بشراء الولايات المتحدة للجزيرة، بحسب شبكة "سي إن بي سي نيوز" عربية الأمريكية.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة دعمت الدنمارك لسنوات طويلة من خلال عدم فرض رسوم جمركية عليها، معتبراً أن الوقت قد حان لكي "ترد الجميل"، مشددا على أن "السلام العالمي بات على المحك".

وأكد ترامب أن بلاده لن تسمح لأي طرف بالمساس بما وصفه بـ"الأرض المقدسة، جرينلاند"، طالما أن الأمن القومي الأمريكي في خطر، معتبرا أن الوجود الدنماركي وبعض الدول الأوروبية الأخرى في الجزيرة يشكل "خطرا على سلامة الكوكب"، وأن اتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء هذا الوضع أصبح أمرا ضروريا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجمركية المفروضة على الدول الأوروبية ستظل سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق تشتري الولايات المتحدة بموجبه جرينلاند، مشيراً إلى أن حاجة واشنطن للاستحواذ على الجزيرة أصبحت أكثر إلحاحا في ظل تطور منظومات الدفاع، وفي مقدمتها منظومة "القبة الذهبية" وأنظمة الأسلحة الحديثة.

وختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التفاوض مع الدنمارك والدول الأوروبية المعنية بشأن مسألة الاستحواذ على جرينلاند، رغم تصاعد حدة التوتر حول هذا الملف.