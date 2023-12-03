النقطة 6 تمنح الزمالك رقما إفريقيا غائبا

وصل نادي الزمالك للنقطة 6 بتغلبه على سوار الغيني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك على سوار مساء الأحد في استاد السلام، برباعية دون رد، بعدما كان قد تغلب على أبو سليم الليبي في الجولة الأولى بهدف.

ولم يسبق للزمالك أن وصل للنقطة 6 في دور المجموعات الأفريقية سواء على مستوى دوري الابطال أو الكونفدرالية من أول مباراتين له على أرضه، إذ أن الأبيض دائم التعثر في أول جولتين سواء بالفوز في واحدة والخسارة في الأخرى أو التعادل، أو خسارة وتعادل في أول جولتين، بما لا يمنحه فرصة حصد العلامة الكاملة.

وبصفة عامة تعد هذه المرة الأولى منذ 2015 – ببطولة الكونفدرالية أيضا – التي يفوز فيها الزمالك بأول جولتين حيث كان قد هزم الصفاقسي التونسي ثم أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بالجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.