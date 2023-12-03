جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استخدام خارطة إجلاء للفلسطينيين في قطاع غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام خارطة إجلاء للفلسطينيين، في قطاع غزة، لتفادي مناطق القتال النشطة.

وقال الليفتنانت كولونيل، أفيخاي ادرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي"إكس"، إنه يتعين على الفلسطينيين في عدد من المناطق في "خان يونس"، الانتقال إلى مناطق آمنة محددة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وتقسم خارطة إجلاء الفلسطينيين قطاع غزة إلى مئات من المناطق الصغيرة" ودعا جيش الاحتلال، الفلسطينيين إلى الانتباه إلى رقم منطقتهم ومتابعة المستجدات المستقبلية للجيش.

وكانت جهات حكومية وحقوقية، قد اتهمت أمس السبت، إسرائيل بتصعيد ارتكاب مجازر في غزة راح ضحيتها مئات الفلسطينيين بين شهداء وجرحى بعد انهيار الهدنة الإنسانية مع حركة حماس أمس الأول الجمعة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان إن الجيش الإسرائيلي ارتكب أمس أكثر من 9 مجازر بحق المدنيين والأطفال راح ضحيتها مئات القتلى خاصة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكر البيان أنه تم تدمير وقصف 50 عمارة سكنية ومنزلا يقطنها مئات الآمنين بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء في حي الشجاعية المكتظ في إطار "حرب إبادة جماعية".

وقال إن إسرائيل هاجمت قطاع غزة بالطائرات والأسلحة والصواريخ والقنابل المختلفة ذات الأوزان الثقيلة قارب عددها على 100 ألف قنبلة وصاروخ، منها قنابل تزن 2000 رطل من المتفجرات.

وأضاف أنه منذ إنهاء الهدنة "قتلت إسرائيل قرابة 200 شخص" ليرتفع إجمالي الشهداء في قطاع غزة إلى 15207 منذ السابع من أكتوبر الماضي 70% منهم من الأطفال والنساء.

وأوضح أن من بين القتلى 280 من الكوادر الصحية، و26 من طواقم الدفاع المدني، و76 صحفيا، كما ارتفع عدد المفقودين إلى أكثر من 7500 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا، وكذلك ارتفعت أعداد المصابين إلى 40650 إصابة.