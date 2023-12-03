وزيرة الهجرة تجدد دعوتها للمصريين بالخارج للنزول بكثافة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

جددت وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي دعوتها لأبناء مصر بالخارج للنزول والتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزيرة الهجرة عبر الفيديو كونفراس مع عدد من رموز وممثلي الجاليات المصرية في السعودية والإمارات والكويت ولبنان والمغرب وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا والنمسا وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في إطار أعمال غرفة عمليات وزارة الهجرة المخصصة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

وقالت الوزيرة خلال اللقاء: "انزلوا بكثافة وارفعوا اسم وطنكم عاليًا، نزولكم لاختيار من يقود المسيرة يعد أولوية قصوى في هذه الظروف والتوقيتات الحاسمة، واختاروا من يمثلكم بكل حرية وديمقراطية وارسموا صورة المشهد الراقي لبلدكم العظيم، وسط تحديات وأزمات كبيرة يمر بها العالم".

وأعربت الوزيرة عن خالص فخرها واعتزازها بكل المصريين بالخارج لمشاركتهم المبهرة في التصويت، لافتة إلى أن المصريين بالخارج يرسمون طريق المستقبل، ويحرصون على الإقبال لاختيار من يمثلهم لقيادة الدولة المصرية الفترة المقبلة، مثمنة جهود الجاليات المصرية بالخارج في حشد المواطنين وتوفير وسائل الانتقال من وإلى مقار اللجان الانتخابية.

وتابعت وزيرة الهجرة: "إننا نسعى لمتابعة كل تفاصيل العمليات الانتخابية مع المصريين بالخارج وممثلي وزارة الخارجية في 137 لجنة انتخابية، حول العالم، وهناك تنسيق من أول لحظة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لتذليل أية تحديات تحول دون ممارسة الناخبين حقهم الدستوري، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024"، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة، لاختلاف التوقيتات في بلد عن آخر.

وأضافت الوزيرة أن ثاني يوم للانتخابات يمثل إقبالا أكثر من اليوم الأول، مشيدة بالمواطنين الذين قطعوا آلاف الأميال لأداء الواجب الانتخابي، وبمشاركة سيدات مصر العظيمات في الانتخابات، ومشددة على أهمية تحفيز المصريين بالخارج لبعضهم البعض على الحفاظ على هذا الحق الدستوري وتشجيع بعضهم البعض على الذهاب إلى لجان الانتخاب.

ولفتت إلى أن المصريين بالكويت يتصدرون المشهد، مثمنة إتاحة مساحة ضخمة مثل منطقة "أرض المعارض" بالكويت لتصويت المصريين بالخارج، وكذلك بجهود السفير المصري في الكويت والقنصل العام هناك، لدعمهم أبناء الجالية المصرية وحثهم على المشاركة الإيجابية والفاعلة، علاوة على الإقبال الضخم والحاشد في السعودية والإمارات في أجواء مبهجة ومفرحة، بما يعكس وعي المصريين بأهمية المشاركة الوطنية واختيار قائد مصر في المرحلة المقبلة.

وأكدت السفيرة سها جندي أن هناك متابعة مع كل الجاليات وحتى آخر توقيت بالانتخابات الرئاسية عبر أرقام التواصل لغرفة العمليات ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرهم، معربة عن سعادتها بالروح المعنوية المرتفعة والحماس غير المسبوق لدى الناخبين المصريين بالخارج، ومشددة على أن أعداد نزول المصريين في الخارج للتصويت هي مؤشر قوي لمشاركة الناخبين المصريين في الداخل وعامل مؤثر فيها.

من جهتهم، أشاد ممثلو الجالية المصرية في الإمارات بجهود السفيرة سها جندي في توعية المصريين والرد على استفساراتهم على مدار الأشهر الماضية، كما ثمنوا حرص السفير المصري والقنصل العام على تذليل أية عقبات من شأنها إعاقة مشاركة المصريين هناك في العملية الانتخابية، بينما أوضح ممثلو الجالية المصرية في فرنسا أن الأعداد اليوم الثاني تقارب 4 أضعاف العدد المشارك باليوم الأول، وهناك إقبال كبير حتى الساعات الأخيرة لليوم الثاني على التوالي.

وفي سياق متصل، أوضح ممثلو الجالية المصرية في نيويورك، خلال اللقاء، أنه ليس هناك عقبات واجهتهم خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وأن السبت إجازة أسبوعية والأجواء مناسبة للنزول، ولذلك فالأعداد قد تضاعفت عن أول يوم، رغم بعد المسافات في ولايات مثل نيوجيرسي مثلا، وهناك ولايات أبعد من ذلك.