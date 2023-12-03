الإذاعة الإسرائيلية: جيش الاحتلال بدأ عملية برية في جنوب قطاع غزة

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأنّ جيش الاحتلال بدأ عملية برية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل أوردته قناة «الجزيرة» دون ذكر مزيد من التفاصيل، في هذا الصدد.

يُشار إلى أنّ جيش الاحتلال يَعتِبر أن القيادة المركزية لحركة حماس موجودة في جنوب القطاع، وتحديدا في محافظة خانيونس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت في وقت سابق من الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 15 ألفا و523 شهيدا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 15.523 شهيدا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف القدرة، أن حصيلة الإصابات خلال نفس الفترة، ارتفعت إلى 41 ألفا و316 مواطنا.