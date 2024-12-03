مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

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أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم، في أعلى مستوى لها خلال شهر، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وارتفع المؤشر ستوكس 600، الأوروبي 0.3 بالمئة محققا مكاسب للجلسة الرابعة.

كما قاد المؤشران الفرعيان لأسهم شركات التجزئة وشركات الصناعات الدفاعية المكاسب بين القطاعات بارتفاع يزيد عن 1.4 بالمئة لكل منهما.

وبدوره، أغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعا 0.4 بالمئة بدعم من أسهم التكنولوجيا، وكذلك تقدم المؤشر الإيطالي واحدا بالمئة والإسباني 1.1 بالمئة.

واختتم المؤشر كاك 40 الفرنسي جلسة متقلبة على ارتفاع 0.2 بالمئة، فيما صعد سهم إيه.إس.إم.إل اثنين بالمئة بعدما توقعت شركة تصنيع معدات الرقائق ألا تؤثر القيود الأمريكية الجديدة على صادرات أشباه الموصلات إلى الصين على أحدث تقديراتها المالية.

كما قفز سهم هوجو بوس ستة بالمئة بعد أن رفع بنك يو.بي.إس تصنيف الشركة الألمانية إلى "شراء" من "محايد".

وفي المقابل هبط سهم مرسيدس بنز 2.5 بالمئة بعد أن خفض بنك باركليز تصنيفه لسهم شركة صناعة السيارات الألمانية.