 عراقجي: إيران منفتحة على إرسال قوات إلى سوريا - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 9:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

عراقجي: إيران منفتحة على إرسال قوات إلى سوريا

د ب ا
نشر في: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 9:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 9:38 م

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده منفتحة على إمكانية إرسال قوات إلى سوريا لدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد بعد هجوم كبير شنته المعارضة.

وصرح الوزير لمحطة تلفزيون (العربي) الناطقة بالعربية:"إذا طلبت الحكومة السورية من إيران إرسال قوات إلى سوريا، فسننظر في هذا الطلب".

وفي الوقت نفسه، تحدث محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، وكذلك مع كبار المسؤولين العسكريين في سوريا والعراق.

وتمت مناقشة الدعم الحاسم للجيش السوري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وإلى جانب روسيا، فإن إيران تعتبر الحليف الأهم للأسد.

وكان تحالف من المتمردين بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام"، قد شن الأسبوع الماضي هجوما مفاجئا في شمال غربى سوريا، وسيطر على مدينة حلب الكبرى، مما أدى إلى تصعيد مفاجئ في حرب أهلية مستمرة منذ عام 2011.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك