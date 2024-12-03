رئيس حكومة الهند: إرسال كل المساعدات الممكنة لمواجهة تداعيات فيضانات ولاية تاميل نادو

أكد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، لرئيس وزراء ولاية تاميل نادو " إم كيه ستالين" أنه سيتم توجيه الدعم الكامل لمواجهة آثار الفيضانات التي تشهدها أجزاء من الولاية ، حسبما أفادت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا وقالت مصادر رسمية اليوم إن مودي استدعى ستالين لمتابعة موقف الفيضانات.

يشار إلى أن منطقة فيلوبورام في شمال ولاية تاميل نادو شهدت فيضانات غير مسبوقة أمس الاثنين، بعد هطول كميات ضخمة من الأمطار الغزيرة ، ما أسفر عن صعوبة الوصول إلى القرى والمستعمرات السكنية ، حيث غمرت المياه الجسور والطرق ومساحات شاسعة من المحاصيل.

وفي تيروفانامالاي ، تكشفت مأساة حيث تم انتشال خمس جثث من منزل سحقته صخرة تدحرجت من قمة تل بعد انهيار طيني ليلة الأول من ديسمبر أثناء هطول الأمطار.