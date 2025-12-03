وكيل صحة المنوفية: خطة عاجلة لرفع كفاءة الخدمات بمستشفى الشهداء المركزي

أكد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية تعمل وفق خطة عاجلة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية داخل مستشفى الشهداء المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية. وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد متابعة دقيقة لكافة المستشفيات لضمان تحسين جودة الأداء وتقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان اليوم، أن اجتماعًا موسعًا عُقد بمستشفى الشهداء المركزي بحضور لجنة المديرية برئاسة الدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أنور محفوظ، مدير إدارة الخدمات الطبية، والدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة، بالإضافة إلى مدير المستشفى ونوابه، ومديري العمليات والعيادات الخارجية، وفِرق مكافحة العدوى والجودة والسجلات الطبية والسلامة والصحة المهنية.

وناقش الاجتماع الملاحظات التي رصدتها اللجنة خلال المرور الأخير، خاصة داخل أقسام العناية المركزة والعمليات والطوارئ والغسيل الكلوي، مشددًا على الالتزام الكامل بسياسات مكافحة العدوى ومراجعة مؤشرات العدوى بشكل دوري، وتطوير آليات العمل داخل الأقسام الفنية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن ملف الجودة كان على رأس أولويات الاجتماع، حيث تمت مناقشة مستوى توثيق الملفات الطبية ومؤشرات الأداء داخل الأقسام، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط التحسين السابقة ورفع كفاءة العمل الإداري والفني، مع التأكيد على تحديث البيانات داخل السجلات الطبية والإدخال الفوري للحالات لضمان دقة المعلومات وسرعة تقديم الخدمة.

كما راجعت لجنة السلامة والصحة المهنية جاهزية طفايات الحريق ومخارج الطوارئ، مع التأكيد على تدريب الفرق الطبية والإدارية على خطط الإخلاء والتعامل مع المخاطر، وإلزام الأقسام بمعالجة جميع الملاحظات خلال أسبوع كحد أقصى.

وتناول الاجتماع أيضًا انتظام جداول العمليات والعيادات الخارجية، وتحديد احتياجات الأقسام من القوى البشرية والأجهزة، ووضع حلول عاجلة لأسباب تأخر بعض الخدمات، وتحسين الانسيابية وتقليل التكدس داخل أقسام الطوارئ والعمليات.

واختتم الدكتور عمرو مصطفى تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الأقسام مُلزمة بتقديم تقارير تفصيلية خلال 48 ساعة وتنفيذ خطة تحسين عاجلة قبل موعد المرور القادم، مع عقد اجتماع متابعة الأسبوع المقبل لقياس نسب التنفيذ، مؤكدًا التزام المديرية بالمتابعة المستمرة لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين في جميع مستشفيات المحافظة.