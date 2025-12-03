سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلقت الدورة الـ46 لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في المنامة، الأربعاء، بحسب التلفزيون البحريني الرسمي.

ويرأس القمة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وتشهد أول مشاركة لسلطان عمان هيثم بن طارق منذ عام 2020.

كما يشارك في القمة كل من أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان.

ويشارك كذلك كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويتضمن جدول أعمال القمة: بحث آليات التنسيق الدفاعي والسياسي، وتطوير السياسات الاقتصادية والتنموية.

كما تتضمن توحيد الرؤية الخليجية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب مواجهة التحديات المشتركة العابرة للحدود.

وقمة البحرين هي أول قمة خليجية يحضرها سلطان عمان منذ توليه الحكم في يناير 2020.

ويعد هذا أعلى تمثيل عماني بقمة خليجية منذ 14 عاما، إذ اعتادت مسقط على تمثيل وزاري، بحسب مراسل الأناضول.

وفي ديسمبر 2011 ترأس سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد وفد بلاده بالدورة الـ32 للقمة الخليجية بالرياض.

ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وأُسس في 25 مايو 1981، ومقره بالسعودية.