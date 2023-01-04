 جوارديولا: أرسنال بهذا المستوى قد يصل لـ 100 نقطة في بريميرليج - بوابة الشروق
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جوارديولا: أرسنال بهذا المستوى قد يصل لـ 100 نقطة في بريميرليج

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 7:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 7:27 م

أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن أرسنال من الممكن أن يصل إلى 100 نقطة في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات لموقع مانشستر إيفينينج نيوز: «الطريقة التي يجب أن نقلل بها الفجوة مع أرسنال، هي اللعب جيدًا والفوز بالمباريات».

وأضاف: «لدى أرسنال فرصة الوصول إلى النقطة 100 بالطريقة التي يؤدون بها في المباريات الماضية بالدوري الإنجليزي، إذا استمر أرسنال على الأداء نفسه، لن نتمكن من اللحاق بهم».

وأكمل بيب جوارديولا: «يتعين علينا أن نقدم مستويات مثالية، مع آمالنا بتراجع أداء أرسنال.. كانوا مميزين في مباراة أرسنال، سنرى ما سيحدث».


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