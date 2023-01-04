جوارديولا: أرسنال بهذا المستوى قد يصل لـ 100 نقطة في بريميرليج

أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن أرسنال من الممكن أن يصل إلى 100 نقطة في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات لموقع مانشستر إيفينينج نيوز: «الطريقة التي يجب أن نقلل بها الفجوة مع أرسنال، هي اللعب جيدًا والفوز بالمباريات».

وأضاف: «لدى أرسنال فرصة الوصول إلى النقطة 100 بالطريقة التي يؤدون بها في المباريات الماضية بالدوري الإنجليزي، إذا استمر أرسنال على الأداء نفسه، لن نتمكن من اللحاق بهم».

وأكمل بيب جوارديولا: «يتعين علينا أن نقدم مستويات مثالية، مع آمالنا بتراجع أداء أرسنال.. كانوا مميزين في مباراة أرسنال، سنرى ما سيحدث».