نائب محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء محاور العريش

شدد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء، على سرعة الانتهاء من محاور العريش، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد الخولي أثناء تفقده لمحور الساحل اليوم، ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال خلال الفترة المحددة وطبقا للبرنامج الزمني المقرر، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى في محافظة شمال سيناء.

وتابع نائب المحافظ الأعمال الجارية في محور الساحل إلى جانب الأعمال الجارية في المحاور الأخرى والطرق بمدينة العريش، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال، وفقًا للمخطط الزمني المحدد.

وأوضح أن محاور مدينة العريش يتم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية لخدمة المواطن السيناوي ولتطوير المدينة وربطها بالشوارع الرئيسية، وأن تطوير المحور الساحلي يبدأ من منطقة الميدان عند بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان كمرحلة أولى تتبعها المرحلة الثانية من شارع الخزان حتى منطقة الخلفاء الراشدين.