وزيرة الثقافة: الشيخ الشعراوي عليه تحفظات كثيرة ولم نقدم عرضاً مسرحيا بإسمه

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تفاصيل أول عرض للشيخ محمد متولي الشعراوي على المسرح القومي، مشددة على أن هذا الإعلان ليس حقيقيًا على الإطلاق، وأن اسم الشيخ شعراوي عليه تحفظات كثيرة.

وأوضحت "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان هناك اقتراح مقدم بعمل امسيات عن بعض الشخصيات الدينية في رمضان، وأن هذا ليس عمل مسرحي كامل، إلا أنه فقط امسيات عن الشخصيات الدينية، موضحة أن هذا كان مقترح مقدم من مدير المسرح القومي، ولم يعرض على اللجنة حتى الآن، إذ أن اللجنة تقرر الأعمال حسب بعض المعايير.

وأشارت إلى أن الفنانة سميحة أيوب على رأس هذه اللجنة التي تختار الشخصيات الدينية الذي سيتم عمل امسيات لها على المسرح القومي، مؤكدة أن اسم الشيخ الشعراوي كان الأسم المطروح على سبيل المثال وليس تأكيدا، ولم يتم الإعلان عن هذا العمل أو الأعمال الأخرى.

وتابعت: "لابد أن يكون هناك اختيار للشخصيات التنويرية مؤثرة في المجتمع في كافة المستويات على المسرح القومي"، مؤكدة على أنه لابد أن يكون للشخصيات التي يتم اختيارها أثر إيجابي من الناحية التنويرية لمكافحة الفكر المتطرف.