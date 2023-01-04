السعودية: إحباط تهريب أكثر من 3 ملايين قرص من الإمفيتامين المخدر

تمكنت السلطات الأمنية السعودية من إحباط تهريب أكثر من 3 ملايين قرص من الإمفيتامين المخدر كانت مخبأة في تجاويف شاحنة.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، اليوم الأربعاء، بأن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 3 ملايين و49 ألفا و451 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة".

وأعلن الرائد النجيدي، "القبض على مستقبليها بمنطقتي الرياض والشرقية، وهم 3 مواطنين (سعوديين)" دون الكشف عن مصدر الحبوب المخدرة.

وأوضح أنه "جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".