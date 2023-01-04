محافظ أسوان: مصرون على ترميم منزل العقاد وليس الإزالة

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن المحافظة لديها إصرار على ترميم منزل الأديب الراحل عباس محمود العقاد وليس إزالته، مؤكدًا أن «العقاد» قيمة وقامة يعتز بها المصريون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأربعاء، أن، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد بصراحة ووضوح على أهمية ترميم المنزل.

ولفت إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة من جامعة القاهرة، ومركز بحوث الإسكان والبناء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإجراء لمعاينة الميدانية لمنزل العقاد، مشددًا على أهمية الحفاظ على أرواح المواطنين في المقام الأول.

وذكر محافظ أسوان، أن تمكن الخبراء من ترميم المنزل، رغم وجود بعض الشروخ المؤثرة، سيكون شيئًا عظيمًا، مؤكدًا أن المحافظة تعتز بالمقتنيات الموجودة والخاصة بالأديب الراحل.

وجدد تأكيد أن المحافظة، حريصة على استمرار المكان، بالأسلوب العلمي الذي أمر به رئيس الوزراء، متابعًا: «هناك تفهم كامل للموضوع، واللجنة المشكلة تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين في المجال يحددون القرار النهائي».

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه بعد العرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موقف ترميم منزل العقاد قرر تشكيل لجنة عليا مشتركة من جامعة القاهرة، ومركز بحوث الإسكان والبناء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمعاينة الميدانية لمنزل العقاد، واقتراح سبل الترميم، وليس الإزالة، من أجل الحفاظ على بيت العقاد، وتحويله إلى متحف ومزار ثقافي وسياحي مفتوح.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم، أن تدخل رئيس الوزراء يعكس اهتمام الدولة بالمباني التراثية والعمل على تأهيلها كقيمة تاريخية، تأكيدًا لاهتمامها بالمباني التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، وفى مقدمتهم عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد.