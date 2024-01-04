جيرونا يهزم أتلتيكو مدريد ويزاحم ريال مدريد في صدارة الليجا

حقق جيرونا فوزًا مثيرًا على حساب ضيف أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني الممتاز «لا ليجا»، آخر جولات الدور الأول.

وارتفع رصيد جيرونا، الذي واصل موسمه الأسطوري في البطولة هذا الموسم، إلى 48 نقطة، لكنه ظل في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة فقط خلف الريال المتصدر المتساوي معه في نفس الرصيد، والذي نصب نفسه بطلا للشتاء في البطولة مع انتهاء النصف الأول من الموسم.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو مدريد، الذي تلقى خسارته الرابعة على التوالي في المسابقة خارج العاصمة الإسبانية، عند 38 نقطة، ليظل في المركز الثالث انتظارا لانتهاء باقي مباريات المرحلة.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ اللحظات الأولى، حيث بادر جيرونا بالتسجيل عن طريق فاليري فرنانديز إيسترادا في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل المهاجم المخضرم ألفارو موراتا لأتلتيكو في الدقيقة 14.

وأضاف سافيو دي أوليفيرا وداني بليند الهدفين الثاني والثالث لجيرونا في الدقيقتين 26 و39 على الترتيب، لكن موراتا واصل تألقه بتسجيله الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 44.

وتواصلت الإثارة في اللقاء خلال الشوط الثاني، بعدما عاد موراتا لهز الشباك بتسجيل هدفه الثالث لأتلتيكو في الدقيقة 54.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل، منح إيفان مارتين النقاط الثلاث لجيرونا، بعدما أحرز هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليعود جيرونا لنغمة الانتصارات مرة أخرى، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس في الجولة السابقة.