السودان يستدعي سفيره في كينيا احتجاجا على استقبالها حميدتي

أعلنت وزارة خارجية السودان، الخميس، استدعاء سفيرها لدى كينيا كمال جبارة، احتجاجا على الاستقبال الرسمي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" الأربعاء.

جاء ذلك وفق بيان لوزير الخارجية علي الصادق، نقلته وكالة الأنباء السودانية، بعد استقبال "حميدتي" في العاصمة الكينية نيروبي، التي زارها، الأربعاء، ضمن جولة خارجية شملت أيضا أوغندا وإثيوبيا وجيبوتي.

وقال الصادق، إن "السودان استدعى سفيره في نيروبي للتشاور، احتجاجا على الاستقبال الرسمي الذي نظمته الحكومة الكينية لقائد مليشيا التمرد (في إشارة إلى حميدتي) لدى زيارته إليها أمس".

وأضاف أن نيروبي "متناسية الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها قواته المحلولة (في إشارة للدعم السريع)، والدمار الذي ألحقته بالبنى التحتية ومقدرات البلاد وممتلكات المواطنين".

وأوضح أن "التشاور مع السفير سيغطي كل الاحتمالات لمآلات علاقات السودان مع كينيا، التي ظلت منذ اندلاع الحرب الغادرة في البلاد توالي التمرد وتستضيف قادته وداعميه، فضلا عن التآمر مع القوى الإقليمية المعادية ضد السودان".

والأربعاء، قال الرئيس الكيني وليام روتو عبر منصة "إكس": "أجريت محادثات مع قائد قوات الدعم السريع بمقر الرئاسة بنيروبي، وتقدر كينيا التزام الدعم السريع وقائدها بإنهاء الصراع في السودان من خلال الحوار".

والتقى حميدتي، خلال الأيام الماضية بالإضافة إلى رئيس كينيا، قادة أوغندا يوري موسيفيني، وإثيوبيا أبي أحمد، وجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، ضمن جولة خارجية غير معلنة المدة.

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