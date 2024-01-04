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رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل لاعبه

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 5:20 م | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 5:20 م

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رحيل لاعبه الأول خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا منذ قليل يؤكد من خلاله قطع إعارته لظهير أيسر توتنهام، سيرجيو ريجيلون، وعودته إلى ناديه .

وكان ريجيلون قد انضم في الصيف معارًا حتى نهاية الموسم من توتنهام بعد إصابتي لوك شو وتيريل مالاتسيا لفترة طويلة.

وعلق الإسباني على الأمر في حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وكتب: «لقد كان من الرائع اللعب مع مانشستر يونايتد، أريد أن أشكر النادي والجماهير وزملائي».

وأتم: «لقد كان من الشرف أن ألعب لهذا النادي الكبير، أتمنى كل التوفيق للشياطين الحمر».


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