الداخلية تكشف تفاصيل مقتل طفلة والعثور على جثمانها داخل جوال بالغربية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة مقتل طفلة، عُثر على جثمانها داخل جوال بإحدى الأراضي الزراعية بمركز قطور في محافظة الغربية، حيث تم ضبط المتهمة بارتكاب الواقعة.

وأوضحت الوزارة أنه في إطار متابعة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من منشور مدعوم بمقطع فيديو يتضمن مناشدة بسرعة ضبط مرتكب واقعة قتل طفلة والعثور على جثمانها داخل جوال بالغربية، قامت الأجهزة الأمنية بفحص الواقعة.

وتبين أنه بتاريخ 24 من الشهر الجاري ورد بلاغ إلى مركز شرطة قطور من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، بتغيب نجلتها، وهي طالبة تبلغ من العمر 7 سنوات، عقب خروجها من المنزل.

وأضافت الوزارة أنه بتاريخ 27 من الشهر ذاته تم العثور على جثمان الطفلة المتغيبة داخل جوال، مُلقى بإحدى الأراضي الزراعية المجاورة لمحل سكنها، وبالفحص تبين عدم وجود القرط الذهبي الخاص بها.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل ووالدة صديقة المجني عليها، ومقيمة بذات المنطقة.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكاب الواقعة أثناء تواجد الطفلة داخل شقتها للهو مع نجلتها، بقصد سرقة قرطها الذهبي، وتم بإرشادها ضبط القرط الذهبي المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.