وزيرا خارجية عمان والسعودية يبحثان جهود احتواء التصعيد ودعم المسار السياسي اليمن

بحث وزير الخارجية العماني، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك خلال لقائهما اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، مساء الأربعاء، تناول اللقاء الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد، وسبل دعم المسار السياسي الرامي إلى معالجة جذور الأزمة، وتحقيق تسوية شاملة ومستدامة؛ تحفظ للجمهورية اليمنية الشقيقة السيادة على أمنها واستقرارها، وتراعي تطلعات أبنائها والمصالح العليا للأمن الوطني لدول الجوار وباقي دول المنطقة.

وأكدت مصر، الثلاثاء، ثقتها في حرص السعودية والإمارات على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، مشيرة إلى أنها ستعمل مع الأطراف المعنية كافة على خفض التصعيد، وبما يمهد إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن القاهرة «تتابع باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها على أعلى المستويات، وعلى مدار الساعة مع كل الأطراف المعنية».

وأكدت مصر ثقتها التامة في حرص الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في إطار إعلاء قيم الأخوة بين البلدين الشقيقين، وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة.

وأعربت مصر في هذا السياق عن «تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والإماراتية في التعامل البنّاء مع تطورات الأوضاع في اليمن والحرص على تحقيق الاستقرار في اليمن والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق».

وأكدت أنها «لن تألُ جهداً في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومع الجانب اليمني وباقي الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للعمل على خفض التصعيد، وبما يمهد إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق المشروعة في مستقبل آمن ومزدهر، وتدعم الأمن والاستقرار في المنطقة».