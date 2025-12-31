أكسيوس: ترامب تعهد لنتنياهو بالسماح بعمل عسكري ضد حماس إذا لم تبدأ في نزع سلاحها

قال مسئولان أمريكيان رفيعا المستوى لموقع «أكسيوس»، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق خلال اجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب، على الانتقال إلى «المرحلة الثانية» من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المسئولان أن ترامب تعهد لنتنياهو بالسماح بعمل عسكري ضد حماس، إذا أخفقت في الالتزام بالاتفاق، ولم تبدأ في نزع سلاحها.

وصرح مسئول أمريكي رفيع: «كان نتنياهو متشككًا للغاية بشأن غزة خلال الاجتماع، لكنه منحنا مساحة للمضي قدمًا نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار».

ومن المتوقع أن يعلن ترامب في يناير المقبل، عن الانتقال إلى المرحلة الثانية، وتأسيس مجلس السلام في غزة، وتشكيل الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية الجديدة.

كما يتوقع عقد الاجتماع الأول لمجلس السلام في غزة، برئاسة ترامب، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 23 يناير.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الثلاثاء، أن ترامب فرض على نتنياهو خلال اجتماعهما بمنتجع «مار إيه لاغو» في كاليفورنيا، موعد 15 يناير المقبل لبدء المرحلة الثانية من خطته في غزة.

ونقلت «يديعوت أحرونوت»، عن مصادر إسرائيلية، أن ترامب تعهد بالشروع في تطبيق خطته بغزة في أقرب وقت ممكن، دون أن يربط بين بدء المرحلة الثانية وإعادة جثة آخر أسير من القطاع.

ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي، الثلاثاء، عن مصدرين مطلعين قولهما إن نتنياهو وافق على المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، رغم خلافاته مع فريق ترامب حول آليات التنفيذ، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك فجوات كبيرة بين نتنياهو ومقربين من ترامب، بشأن الانتقال للمرحلة الثانية وتجاوز مسألة تفكيك قدرات «حماس».

وصرح ترامب، عقب لقاء نتنياهو، بأنهما اتفقا على معظم الأمور، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في ولاية فلوريدا.

وأضاف أنه تحدث مع نتنياهو عن نزع سلاح حركة «حماس»، مشدداً على أن الحركة «أمامها وقت قصير لذلك وإلا ستدفع ثمناً باهظاً»، غير أنه رد على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستسحب جنودها من غزة قبل نزع سلاح «حماس» بشكل كامل، بالقول: «هذا موضوع آخر سنتحدث عنه لاحقاً».