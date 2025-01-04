اعتذر الفنان هشام عباس، عن عدم مشاركته في حفل تكريم الموسيقار أحمد الحجار، نظراً لمرضه المفاجئ.

وكان من المقرر أن يشارك هشام عباس في حفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار، في الحفل الذي سيقام غدا على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، ضمن مشروع "100 سنة غنا" للفنان علي الحجار.

ويشهد الحفل مشاركة الفنانة أنوشكا، والواعد أحمد علي الحجار، ومن إخراج عصام السيد تحت رعاية وزارة الثقافة.

ويستعرض الحفل الرحلة الفنية للراحل أحمد الحجار من خلال كوكبة من ألحانه الشهيرة ومن كلمات كبار الشعراء منها "أخويا الحبيب كلماته، نادنى كلمات حسين حبيب، أعذرينى لمحمد العوضى، أنا بيكي يا سمرة أكون ومشاعر لعثمان إسماعيل، كنت فاكر لصلاح فايز، وحدى لمحمد العسيري، خيوط الشمس لعبد الرحمن أبو سنه، في كل فنجان قهوة لأحمد حداد، كنت بحلم وماليش غير قلب لبهاء الدين محمد، الأحلام، بحبك و إنطلق عصفور، عود، إكرمنا يارب لجمال بخيت، لو يرجع الزمان لطارق على، لا تسألينى لوحيد مخيمر، دورى ولفى لسيد حجاب، لما الشتا يدق البيبان لعلى الحجار، و يعني إيه كلمة وطن لمدحت العدل".

يذكر أن الفنان أحمد الحجار، من أشهر مطربى وملحنى التسعينيات، ينتمى لعائلة فنية عريقة فوالده إبراهيم الحجار أحد أبرز الموسيقيين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه على الحجار، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية.

كما تعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف أثناء دراسته بالسنة الأولى حيث وضع لحن (أعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار) ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء وتعاون مع العديد من نجوم التسعينيات منهم هشام عباس، علاء عبد الخالق، أنغام، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب، اصدر 4 ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا توفي عام 2022 عن عمر يناهز 65 عاما.

ويشار إلى أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والإستعراض ويهدف الى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.