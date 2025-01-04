أعلنت مؤسسة الحركة السعيدة للفنون في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، عن إقامة ورش تدريب للرقص الشرقي سوف تقدمها الراقصة المصرية دينا لأول مرة في تاريخ المملكة.

ويتألف البرنامج من ٣ ورش تدريبية نظرية وعملية آخر يناير الجاري وأول فبراير المقبل، وسوف تحصل المشتركة على شهادة معتمدة بتوقيع دينا.

يذكر أنها ليست المرة الأولى لدينا لإعطاء ورش تدريبية في الرقص الشرقي، فقد سبق واشتركت كمدربة في ورش تدريبية في روسيا وأوكرانيا، كما شاركت كرئيسة لجنة تحكيم في برنامج "الراقصة" الذي عرض قبل سنوات على شاشة قناة القاهرة والناس، وتسابق فيه عدد من الراقصات المصريات والأجانب، وفازت فيه الراقصة الأوكرانية الا كوشنير.