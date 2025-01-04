وزير التعليم يعقد لقاءً موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية

- رئيس اللجنة الامتحانية هو قائد الانضباط داخل اللجان الامتحانية

- الامتحانات محك رئيسي وأساسي ليتعلم أبناؤنا الانضباط وأي تجاوز سيتم التعامل معه بحسم

- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان الامتحانية

- رفع قيمة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية لليوم الواحد من 25 إلى 130 جنيها



عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، لقاءً موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية، بحضور مديري المديريات والإدارات التعليمية، وذلك لاستعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسى الحالى 2024-2025 للشهادة الإعدادية والمقرر انعقادها بداية من يوم 18 يناير الجاري.

أكد عبداللطيف نجاح الوزارة في مواجهة تحدي مشكلة الكثافة الطلابية، والعجز في أعداد المعلمين، ورجوع الطلاب إلى المدارس وارتفاع نسب الحضور إلى أكثر من 85% هذا العام.

كما أشار الوزير إلى أن معلمي مصر متميزون وكفاءتهم يشهد بها العالم ويستحقون التقدير لجهودهم من أجل مستقبل أبنائنا الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تساند وتدعم من يعمل بكفاءة وتميز.

وأوضح الوزير أهمية هذه اللقاءات في ضوء الاهتمام بتوضيح الرؤى والاستماع لآراء كل المسئولين عن العملية التعليمية، وتنفيذ ما تتوصل إليه هذه اللقاءات والنقاشات من قرارات لوضع الحلول ومعالجة التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

وقال الوزير: ”إننا نعمل سويا في اتخاذ القرارات والتي تتم بمشاركة وتضافر جميع جهود أطراف العملية التعليمية ولصالح الطلاب والمعلمين، ونتخذ قرارتنا بالمشاركة معكم”.

وشدد الوزير، خلال اللقاء، على عدة نقاط متعلقة بسير منظومة الامتحانات، أكد خلالها مسئولية رؤساء اللجان عن ضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل اللائق، وأن يكون هناك انضباط في اللجان الامتحانية، موضحًا أن عدم الانضباط في هذه اللجان تحت أي ظرف هو أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأكد حرص الوزارة على ضمان الانضباط من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعليم الطلاب بشكل منضبط، لأن الامتحانات تعتبر محكًا رئيسيًا وأساسيًا لتعليم أبنائنا الانضباط، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة هو قائد الانضباط داخل لجان الامتحان، ولابد أن يعمل من خلال اللوائح والآليات التى وضعتها الوزارة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على التعامل بحسم مع أي تجاوز، مشددا أيضا على اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان الامتحانية.

وخلال اللقاء، أعلن الوزير محمد عبداللطيف أنه تم رفع قيمة بدل المراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 إلى 130 جنيها، حرصًا على دعم المعلمين وحفاظًا على حقوقهم، وضمان أداء مهامهم بكفاءة وفعالية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على حل العجز فى الاداريين وتوفير عمال الأمن والنظافة داخل المدارس.

وشهد اللقاء نقاشًا مطولًا، استمع خلاله الوزير لمختلف المعوقات التي تواجه رؤساء اللجان أثناء سير الامتحانات وطرح الحلول المناسبة لها.

كما تناول اللقاء مناقشة تعزيز سبل تأمين اللجان الامتحانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمحافظين لضمان انضباط سير العملية الامتحانية.

ومن جانبهم، أشاد رؤساء اللجان باللقاءات الدورية المتواصلة التي يحرص الوزير على عقدها مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لطرح التحديات وسبل حلها بآليات واقعية.