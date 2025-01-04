الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان تدين اعتداء ملثمين على مواطنين بغزة

أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - فلسطين «ديوان المظالم»، اعتداء «ملثمين» على مواطنين في غزة.

وأعربت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، عن قلقها وإدانتها للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها مجموعات ملثمة في قطاع غزة بحق مواطنين، تحت مزاعم تورطهم في اعتداءات على ممتلكات خاصة أو قوافل المساعدات أو جرائم أخرى، خلال عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت، بأنها وثقت عددًا من الحوادث التي تضمنت اعتداءات من قبل ملثمين أعلنوا في بعض الحالات عبر مقاطع مصورة أو شهادات شهود عيان تبعيتهم لجهات أمنية في قطاع غزة، إذ شملت هذه الاعتداءات الضرب وإطلاق النار على أقدام مواطنين.

وحذرت الهيئة، من أن استمرار هذه الانتهاكات، في ظل عدوان الاحتلال يمثل تطورًا خطيرًا يهدد النسيج الاجتماعي، ويوجد بيئة محفزة للانتقام الفردي والفوضى.

ودعت المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على قطاع العدالة في غزة، والذي أسهم في خلق بيئة تسهل وقوع الجرائم الداخلية.

وتابعت: «أمام استمرار إسرائيل في حرب الإبادة متعددة الأشكال في قطاع غزة، وامتناعها عن القيام بمسئولياتها القانونية في الحفاظ على أمن وسلامة السكان المدنيين والأعيان المدنية وتوفير الخدمات الأساسية لهم بما فيها توفير الغذاء والماء والرعاية الصحية، فإن الهيئة تطالب الهيئات صاحبة الاختصاص في الأمم المتحدة، وكذلك الدول الأطراف الثالثة في اتفاقيات جنيف بإدانة استمرار إسرائيل المتعمد باستهداف أجهزة انفاذ القانون في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها من القيام بهذا الفعل الذي يصل حد جريمة حرب».