صاحب هدف شباب بلوزداد: قدمنا مباراة رائعة أمام الأهلي

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أعرب نوفل خاسف، لاعب شباب بلوزداد الجزائري عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب شباب بلوزداد الجزائري على النادي الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة، على ملعب 5 يوليو، لحساب دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال نوفل خاسف في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "أشكر الجماهير واللاعبين والإدارة.. قدمنا مباراة رائعة، والهزيمة بسداسية في الجولة الماضية لا تعكس مستوانا".

وأضاف: "حققنا النقاط الثلاث، وأشكر اللاعبين على الأداء الرجولي.. تعرضنا لضغط شديد بعد الهزيمة أمام الأهلي في الجولة الماضية، والأهم أننا حققنا النقاط الثلاث".

وأتم نوفل خاسف صاحب هدف فوز شباب بلوزداد: "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا، ثم نبحث الفوز أمام استاد أبيدجان".