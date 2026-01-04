رئيس جهاز العاصمة الجديدة تشدد على الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية لمحطات المياه

تفقدت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة العاصمة الجديدة، ومسئولو الجهاز، روافع الصرف الصحي ومياه الشرب داخل نطاق المدينة، للتأكد من جاهزية المرافق للعمل بأقصى كفاءة تزامناً مع التوسعات العمرانية وزيادة معدلات الإشغال.

وتابعت رئيس الجهاز، خلال جولتها الميدانية، حالة الطلمبات والمعدات الكهروميكانيكية، ولوحات التحكم، وأنظمة التشغيل، وخطوط الطرد، بالإضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة.

واطمأنت على انتظام التشغيل وعدم وجود معوقات تؤثر على استمرارية الخدمة، مشددة على أهمية الالتزام ببرامج الصيانة الدورية والوقائية للحفاظ على الأصول والمعدات في هذه الروافع التي تؤمن مياه الشرب وأعمال الصرف الصحي لكافة الأحياء والمناطق الخدمية.

وأكدت المهندسة مروة حسين أمين، ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة، وتعليمات السلامة والصحة المهنية، ورفع كفاءة أداء العاملين بالمحطات، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو أعطال طارئة، لضمان تقديم خدمة متميزة تليق بمكانة العاصمة الجديدة.

واختتمت رئيس الجهاز جولتها بتوجيه الإدارات المختصة وشركات التشغيل والصيانة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر، مع رفع تقارير دورية عن حالة المحطات ومعدلات الأداء، بما يضمن استدامة مرافق المياه والصرف الصحي بالمدينة.