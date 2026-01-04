إكسترا نيوز: قوات الاحتلال تواصل تعنتها وترفض دخول مساعدات تتعلق بالخيام ومشتقاتها إلى غزة

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن القافلة الـ108 انطلقت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم عبر معبر رفح، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري، لتيسير دخولها إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك عقب توقف دام يومي الجمعة والسبت بسبب إغلاق معبري كرم أبو سالم والعوجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارهما يومي عطلة في منظومة العمل الإسرائيلية.

وأضاف في تغطية حية على الهواء، أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية الأساسية، إلى جانب آلاف الأطنان من المساعدات الإيوائية التي تشمل الأغطية والبطاطين والخيام الإيوائية، فضلًا عن كميات كبيرة من مستلزمات العناية الشخصية، كما تشمل القافلة مشتقات المواد البترولية اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات، وأعمال الإنارة، وتوفير الكهرباء داخل المخابز في محافظات قطاع غزة.

وأشار مراسل إكسترا نيوز، إلى استمرار جهود الدولة المصرية في هذا الملف من خلال استقبال عدد كبير من المسئولين والمبعوثين الأمميين السابقين والحاليين، لافتًا إلى زيارة المبعوثة السابقة لشئون اللاجئين والممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، لمعبر رفح من الجانب المصري يوم الجمعة الماضي.

وأوضح أن جولي، اطلعت على آلية التنسيق المشترك بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني، وأشادت بجهود الدولة المصرية والهلال الأحمر في تقديم المساعدات رغم الأوضاع المناخية الصعبة التي تشهدها محافظة شمال سيناء، والمنخفض الجوي الذي أثر على الأراضي الفلسطينية، وتسبب في تهديد البنية التحتية وغرق خيام النازحين.

وذكر مراسل إكسترا نيوز أن جهود الدولة المصرية مستمرة من خلال اللجنة المصرية الدائمة المتواجدة في قطاع غزة، والتي تعمل على توزيع المساعدات الغذائية الأساسية، من بينها ألبان الأطفال وأجولة الدقيق والطحين والمعلبات الجافة.

ولفت إلى أن اللجنة وزعت يوم الخميس الماضي، 79 ألف كرتونة غذائية في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، إلى جانب توزيع عدد كبير من الخيام الإيوائية، مؤكدا استمرار متابعة تحركات الفوج الثالث من القافلة الثامنة بعد المئة عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، في ظل وجود تضييق وعودة عدد من الشاحنات بسبب رفض قوات الاحتلال دخول مساعدات تتعلق بالخيام ومشتقاتها.