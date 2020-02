مبابي يواسي ديمبلي بعد إصابته برسالة مؤثرة

بعث الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، برسالة قوية للشد من أزر مواطنه عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، والذي تعرض لإصابة خطيرة في فخذه الأيمن، ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة قبل كأس أوروبا 2020.

وغرد مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» قائلًا:" أخي.. أعلم أن ما تعانيه يمثل لك الكثير، وأنه أصبح شيئًا لا يطاق، ولكن يجب أن تظل قويًا رغم كل شئ، بالطبع القول أسهل من الأفعال، ولكنني سأظل دائمًا هناك لدعمك، وأعلم أنك ستعود لتدهشنا".

وكان ديمبيلي قد اضطر إلى مغادرة تدريبات فريقه الإثنين علمًا بأنه عاد للتو من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته منذ 27 نوفمبر الماضي.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى كامب نو قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017 ولم يشارك هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدفا واحدا.

Mon frère,

Je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout.

Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater ❤️ pic.twitter.com/BrVpX56hnl