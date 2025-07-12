خالد الغندور: من حق بتروجت بيع أحمد رضا للأهلي ورفض انتقال حامد حمدان للزمالك

علّق الإعلامي خالد الغندور على موقف إدارة نادي بتروجت من ملف انتقال لاعبها الفلسطيني حامد حمدان إلى نادي الزمالك، مقارنًا بينه وبين موقف النادي ذاته عند بيع أحمد رضا إلى الأهلي، وعدم تجديد عقد رشاد متولي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "من حق نادي بتروجت أن يبيع أحمد رضا للأهلي في منتصف الموسم"، في إشارة إلى إقدام النادي على التفريط في أحد أهم لاعبيه.

وأضاف: "ومن حقه أيضًا عدم تجديد عقد رشاد متولي، لينتقل إلى نادي مودرن سبورت دون مقابل"، مؤكدًا أن كل نادٍ يحدد سياساته التعاقدية بما يخدم مصالحه.

واختتم الغندور منشوره قائلاً: "ومن حق بتروجت كذلك أن يرفض بيع حامد حمدان للزمالك، نظراً لحاجة الفريق إلى خدماته في الفترة الحالية".