القوات المسلحة التايوانية تجري محاكاة للتصدي لعملية توغل صينية

أجرت القوات المسلحة التايوانية، اليوم السبت، محاكاة للدفاع ضد عملية توغل صينية عبر نهر تامسوي، في نيو تايبيه، وشملت تدريبات عملية باستخدام الذخائر المتفجرة الحية كجزء من التدريبات السنوية هان كوانج.

وأقامت مجموعة المهندسين رقم 53، خلال التدريبات، التابعة للجيش عوائق على النهر وفجرت متفجرات سي.4 شديدة الانفجار مما أدى إلى إرسال موجات من الصدمة على طول ضفة النهر في منطقة تامسوي، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه) اليوم.

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، أصبح الدفاع عن نهر تامسوي محورا رئيسيا لجيش تايوان في منطقة تايبيه الكبرى.

وقال الجيش التايواني، إنه لمنع السفن والمركبات الصينية من التقدم باتجاه المنبع من مصب النهر والهبوط في مناطق مثل وانهوا وداتشي، حيث يسهل الهجوم في قلب العاصمة، استخدمت القوات المسلحة في السنوات الأخيرة تدريبات هان كوانج لممارسة إقامة حصار على طول نهر تامسوي.

وكانت تايوان قد أطلقت أكبر مناوراتها العسكرية السنوية "هان كوانج"، يوم الأربعاء الماضي، لاختبار قدراتها الدفاعية ضد "غزو صيني محتمل"، حيث تضمنت تدريبات الصمود في المناطق الحضرية لأول مرة لتقييم الجاهزية.

ويشار إلى أن الصين تعتبر تايوان إقليما انفضاليا يتعين إعادته للوطن الأم بما في ذلك اللجوء إلى القوة إذا اقتضت الضرورة ذلك.