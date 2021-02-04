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اختيرت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، ضمن قائمة فوربس لأقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط عام 2021، لتأتي في المرتبة الـ18 بالقائمة.

وتصدرت مصر قائمة الدول الممثلة في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى سيدات الأعمال في 2021، بواقع 8 مشاركات.

وشملت القائمة سيدات أعمال مصريات، بينهن: إلهام الصالح الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي، على رأس المصريات وبالمرتبة الـ16 بالقائمة، تلتها منى ذو الفقار الشريك المؤسس بمكتب ذو الفقار وشركاه بالمرتبة الـ17.

كما ضمت القائمة المصرية ريم أسعد نائب رئيس شركة سيسكو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمرتبة الـ22، وهند الشربيني الرئيس التنفيذي لمجموعة التشخيص المتكاملة بقطاع الرعاية الصحية بالمرتبة الـ25، وهدى منصور العضو المنتدب لـ"SAP MENA LLC" بمصر وليبيا والسودان واليمن وبلاد الشام في المرتبة الـ26 بالقائمة.

وجاءت المصرية ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات في المرتبة الـ32 بالقائمة، وأخيرًا ياسمين وفريدة محمد فريد خميس بمنصبي رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون التمويل في المرتبة الـ39 بالقائمة.

وتضم قائمة العام الحالي 50 سيدة أعمال، نجحن في إظهار مرونة وقوة في مواجهة مصاعب غير مسبوقة، سواء في أماكن العمل أو في مجتمعاتهن.