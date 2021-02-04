بايدن يطالب الجيش في ميانمار بتسليم السلطة فورا

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، قيادة الجيش في ميانمار بتسليم السلطة بدون إبطاء وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد.



وخلال كلمة ألقاها في مقر الخارجية الأمريكية، قال بايدن اليوم الخميس إن على الجيش في ميانمار التخلي فورا عن السلطة وإطلاق سراح الناشطين والقياديين المعتقلين ورفع القيود عن الاتصالات والامتناع عن ممارسة العنف.



وأضاف بايدن أن من غير الممكن قبول محاولات قلب نتيجة الانتخابات الشرعية في البلاد.



وكان بايدن قد هدد بفرض عقوبات على ميانمار في وقت سابق.



وكان الجيش في ميانمار (بورما سابقا)، عاد إلى السلطة في انقلاب عسكري نفذه منتصف الأسبوع الجاري وقد ألقى القبض على الزعيمة الفعلية للبلاد "أون سان سو تشي" والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين، إلى جانب قادة الأحزاب الصغيرة، في مداهمات في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين الماضي في جميع أنحاء البلاد.



وتتواجد أون سان سو تشي - 75 عاما، الحائزة على جائزة نوبل للسلام قيد الإقامة الجبرية، وكانت قد قضت سنوات عديدة قيد الإقامة الجبرية إبان عهد الديكتاتورية العسكرية السابقة.