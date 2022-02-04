صرّح مسئول محلي بإقليم شفشفاون بالمغرب، بأنه من المتوقع أن يتم الوصول إلى الطفل ريان بعد ساعة من الآن، هذا بحسب ما ذكر في موقع العربية.

وأكد المسئول على أن عمليات الحفر لإنقاذ ريان الذي سقط في بئر على عمق 30 مترا اقتربت من مرحلة خطيرة، حيث يتخوف خبراء جيولوجيا، من حدوث انهيار جراء عمليات الحفر لإنقاذ الطفل.

وكشف المسئول عن وجود تحدي يواجهونه حاليا وهي صخرة تشكل عائقا وتحيط بالطفل ريان، مشيرا إلى أنه هناك 6 جرافات تعمل في المكان محاولة إحداث خرق في جانبي البئر، حيث وصل الحفر إلى 22 مترا من مجموع 30 مترا وهي عمق البئر كاملاً.

يذكر أنه سقط الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات في حفرة مائية جافة أول أمس الثلاثاء، في غفلة من والده، الذي كان يهم ببناء سقف عليها، قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ، سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة، وهي العملية التي باءت بالفشل نظراً لضيق قطرها، أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاة مع الحفرة.

وقد تم توفير مروحية إسعاف ومجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف، ترقباً لإخراج ريان من البئر، إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيب مختص في الإنعاش والتخدير وممرضين في الإنعاش والتخدير و3 ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.

وفيما يلي نعرض رسم توضيحي لمكان الطفل ريان في البئر كما نشر في صحيفة هسبريس المغربية.