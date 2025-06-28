سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية إسرائيلية أثناء توغلها شرق حي التفاح بمدينة غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية خلال المعارك بقطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة من نوع (زلزال4) - تمت زراعتها مسبقًا - في آلية عسكرية إسرائيلية أثناء توغلها شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وسبق أن أعلنت السرايا في وقت سابق من اليوم، سيطرتها على طائرة استطلاعية إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

على صعيد عمليات المقاومة أيضًا، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف دبابة "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوتين أرضيتين شديدتي الانفجار في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما أشارت إلى أنها استهدفت 4 "حفّارات" - بواقر - هندسية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" واشتعال النيران فيها.

وأوضحت أن مقاتليها رصدوا عددًا من جنود الاحتلال قتلى وجرحى في مكان الاستهداف إضافة إلى هبوط الطيران المروحي للإخلاء وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.



