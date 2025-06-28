مقتل 14 جنديا جراء تفجير انتحاري بسيارة في شمال غرب باكستان

أسفر تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في شمال غرب باكستان، اليوم السبت، عن مقتل ما لا يقل عن 14 جنديا وإصابة 25 شخصا بينهم مدنيون، وفقا لما أفاد به مسؤولون باكستانيون .

واستهدف الهجوم مركبة عسكرية في منطقة وزيرستان الشمالية فى وقت الظهيرة تقريبا ، رغم فرض حظر تجول في المنطقة القبلية لتسهيل حركة قوات الأمن، بحسب ما ذكره مسؤولون في الاستخبارات طلبوا عدم كشف هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث للإعلام.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن كمية المتفجرات المستخدمة في الهجوم بلغت 800 كيلوجرام (1760 رطلا)، ما تسبب في أضرار جسيمة للمنازل في المنطقة.

وأعلن الجيش الباكستاني أرقاما أقل، حيث قال إن الهجوم أسفر عن مقتل 13 جنديا وإصابة ثلاثة مدنيين فقط، ملقيا باللوم على الهند في الحادث دون تقديم أي أدلة.

وأظهرت لقطات من موقع الانفجار في قرية خدي أطفالاً مضمدي الرؤوس مستلقين على الأرض وسط الزجاج المحطم والأنقاض.

وأعلنت جماعة تابعة لطالبان باكستان، تُعرف باسم جماعة حافظ جل بهادر، مسؤوليتها عن التفجير.