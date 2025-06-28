تحدث أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن صفقة انتقال اللاعب أحمد سيد زيزو إلى النادي الأخلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قال أحمد مرتضى منصور في تصريحات نشرها الإعلامي عمر ربيع ياسين، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «اتفقنا على بيع زيزو لكن هو رفض، وقولت لأعضاء مجلس الإدارة لازم نبيعه، لإن شكله قرر يروح الأهلي».

وأضاف: «كنت حاسس إنه هيروح الأهلي أو بيراميدز وأكيد راح للأكثر ماديًا وده احتراف مش عيب ولا غلط».

كما اختتم: «زيزو مش طماع هو حقق مصلحتة الشخصية وده طبيعي في عالم كرة القدم، ومن حقه أكيد يشوف مصلحته فين، هو كان يأمل تأمين مستقبله».