مستثمرون: فنادق أسوان والأقصر ترفع لافتة «كامل العدد» خلال إجازة نصف العام

• زيادة الطلب على مصر مؤشر قوي لاستعادة القطاع لأرقام عامي الذروة السياحية



كشفت مؤشرات حجوزات فنادق الصعيد خلال النصف الأول من شهر فبراير الحالى أن معظم فنادق أسوان والأقصر رفعت لافتة «كاملة العدد» تزامنا مع إجازة نصف العام وتفضيل عدد كبير من الأسر المصرية قضاء الإجازة فى فنادق الأقصر وأسوان بالإضافة إلى زيادة الحركة الوافدة من عدد من الدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.



وتشير التوقعات وفقا لمؤشرات الطلب على زيارة مصر خلال 2023 ولحجم الاتفاقات والتعاقدات التى أبرمتها العديد من الفنادق وشركات السياحة المصرية مع الوكلاء الأجانب فإن أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام سيكون أعلى من العام الماضى وأن الأعداد ستقترب من أعوام الذروة سواء فى عام 2010 أو 2019.



ومن جانبه قال خيرى محمد على رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بأسوان إن كافة فنادق أسوان الثابتة والعائمة سجلت خلال إجازات منتصف العام الدراسى نسب إشغال اقتربت من الـ 100%.. مشيرا إلى أن جميع فنادق محافظة الأقصر رفعت شعار «كامل العدد» وعدم وجود غرف شاغرة خلال تلك الفترة.



وأضاف أن العديد من المواطنين المصريين لم يستطيعوا خلال إجازات منتصف العام الدراسى الحالى إيجاد غرف فى الفنادق الثابتة أو العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان ما اضطرهم لتأجير شقق بالمحافظة لقضاء تلك الإجازة وسط الآثار والحضارة المصرية القديمة.



وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إنه وفقا لحجم الطلب على زيارة مصر من قبل شركات السياحة الاجنبية وخاصة الإسبانية فإنه من المتوقع وفقا لتلك المؤشرات أن تحتل اسبانيا وللعام الثالث على التوالى المركز الأول عالميا فى إرسال السياح إلى الأقصر.



وأضاف أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية وحجم الطلب على زيارة مصر فإن أعداد السياح الوافدين لمصر من اسبانيا خلال العام الجارى سيكون أكبر من العام الماضى، متوقعا أن تشهد الحركة السياحية الوافدة لمصر من إسبانيا خلال عام 2023 زيادة بمقدار 25 % عما كانت عليه العام الماضى.



وأوضح أنه وفقا للإحصاءات التى أعدتها لجنة تسويق السياحة الثقافية فإن اسبانيا آحتلت المركز الأول فى إرسال السياح لمصر خلال العام الماضى تلتها كل من فرنسا وامريكا وايطاليا..مشيرا إلى أن متوسط إنفاق السائح الزائر للأقصر خلال عام 2022 تجاوز حاجز الـ 110 دولارات.



ومن جانبه قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن فنادق الأقصر وأسوان سجلت أعلى نسب إشغال سواء بالفنادق الثابتة أو العائمة خلال شهر فبراير الحالى وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه نسب إشغال فنادق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم هدوءا خلال ذات الشهر.. موضحا أن هذا الشهر من العام يشهد زيادة فى أعداد السياح القادمين لزيارة المدن الأثرية والثقافية والتى تتواجد بالقاهرة والأقصر وأسوان وسط تراجع فى أعداد السياح الوافدين لزيارة المدن الشاطئية.



وأضاف أن نسب إشغال فنادق الأقصر وأسوان سواء الثابتة أو العائمة تشهد حاليا نسب إشغال مرتفعة للغاية وذلك بسبب تواجد أعداد جيدة من المصريين فضلوا قضاء إجازات منتصف العام الدراسى بمدن الصعيد السياحية وذلك بالتزامن مع تواجد مجموعات كبيرة من السياح الأجانب.



وأشار عاقل إلى أنه وفقا لمؤشرات الطلب على زيارة مصر خلال 2023 ولحجم الاتفاقات والتعاقدات التى أبرمتها الفنادق وشركات السياحة المصرية مع الوكلاء الأجانب فإن أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام سيكون أعلى من العام الماضى.