الحرس الثوري يصدر تحذيرا بشأن عبور جسور وطرق في السعودية والإمارات والبحرين

نشرت قيادة خاتم الأنبياء بالحرس الثوري الإيراني، تحذيرا للمواطنين والمقيمين بشأن عبور عدد من الجسور والطرق في السعودية والإمارات والبحرين.

وقال في بيان منسوب للحرس: «نُعلن إلى السكان والمقيمين وكل من يعتزم المرور عبر الجسور المذكورة في الصورة داخل كل من المملكة العربية السعودية و الإمارات و البحرين، أن هذه المناطق ستُصنَّف كمناطق عسكرية مغلقة ابتداءً من الساعة 23:00 من مساء اليوم بتوقيت طهران وحتى إشعارٍ آخر».

وجاءت هذه المناطق على النحو التالي: المسار البري بين الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية، جسر الملك فهد بين البحرين والمملكة العربية السعودية، جسر الشيخ زايد في مدينة أبوظبي.

وجاء في التحذير: «يرجى من الجميع، حفاظًا على سلامتهم مغادرة المنطقة في أسرع وقت ممكن والامتناع عن أي تنقّل فيها واختيار الطرق الآمنة والمحددة للخروج».

وتسود حالة من الترقب إزاء قرب انتهاء المهلة التي أعطلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، حيث قال إنها ستتعرض للإبادة الكاملة وستُمحى من الخريطة إذا لم تتوصل إلى اتفاق.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد حذر اليوم الثلاثاء، من تداعيات أي هجوم أمريكي محتمل على البنية التحتية داخل إيران، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن الرد الإيراني لن يقتصر على نطاق المنطقة.

وفي بيان صدر بعد ظهر اليوم، وجّهت العلاقات العامة للحرس الثوري تحذيراً شديد اللهجة إلى الدول التي وصفها بـ"الشريكة للولايات المتحدة" في المنطقة، مشددة على أن أي تصعيد سيقابل برد يستهدف البنية التحتية بشكل يؤدي إلى حرمان الولايات المتحدة وحلفائها من نفط وغاز المنطقة لسنوات.

وأشار البيان إلى أن القوات الإيرانية لم تكن ولن تكون البادئة في استهداف الأهداف المدنية، لكنها لن تتردد في الرد على أي قصف يطال المنشآت المدنية داخل البلاد.