40 رئيس دولة وحكومة على الأقل يشاركون في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن

أكد حوالي 40 رئيس دولة وحكومة و90 وزيرا والعديد من رؤساء المنظمات الدولية مشاركتهم في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، وذلك قبل أسبوعين من انطلاق فعالياته.



وقالت إدارة المؤتمر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم السبت، ردا على استفسار، إن من بين المشاركين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج.



ولم تحدد إدارة المؤتمر ما إذا كان المستشار الألماني أولاف شولتس ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس سيشاركان في المؤتمر، مثل العام الماضي.



وسيعقد أهم اجتماع للخبراء حول السياسة الأمنية خلال الفترة من 17 حتى 19 فبراير في فندق "بايريشر هوف" بمدينة ميونخ. وستكون هذه أول نسخة من المؤتمر تُعقد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.



ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع أوليكسي ريسنيكوف.



ولم يتم توجيه أي دعوات لمسؤولين روس للمشاركة في المؤتمر.



وقال رئيس المؤتمر كريستوف هيوسجن في تصريحات لـ".ب.أ": "ليس هناك ما يشير إلى إذعان من الحكومة الروسية. من السيئ جدا أن نعرض على مجرمي الحرب هؤلاء في الكرملين منصة لدعايتهم عبر مؤتمر ميونخ للأمن".



وفي المقابل، أوضح هويسجن أن ساسة معارضين روس بارزين سيأتون إلى المؤتمر، ومن بينهم قطب تجارة النفط السابق ميخائيل خودوركوفسكي، وبطل الشطرنج العالمي السابق جاري كاسباروف، والصحفي الحائز على جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، وجوليا نافالناجا، زوجة المعارض المسجون أليكسي نافالني.



ولن يشارك أيضا مسؤولون من الجانب الإيراني في المؤتمر هذا العام، حيث قال هويسجن: "كما أننا لا نريد أن نقدم هنا منتدى لنظام ينتهك بشكل أساسي حقوق الإنسان الأساسية. لكن بالطبع نريد أيضا أن نمنح أعضاء المعارضة الإيرانية مساحة".