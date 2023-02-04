رئيس جامعة المنوفية يفوز بعضوية مجلس إدارة جمعية الجراحين المصرية

أجريت الجمعة، انتخابات مجلس إدارة جمعية الجراحين المصرية لاختيار أعضائها من بين ٢٤ متقدما من كبار قامات وأعلام الجراحة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الانتخابات عن فوز ١٥ جراحا وتضم قائمة الفائزين الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية.

كما فاز أيضا الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان الأسبق، والدكتور محمد فريد الشربيني، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، والدكتور أحمد عبد الرؤوف والدكتور ثروت محمد علي والدكتور جلال أبو ريه والدكتور خالد الفقي والدكتور طارق إبراهيم والدكتور طه إسماعيل والدكتور عاطف عبد الغني والدكتور عبد المعطي حسين والدكتور عماد صلاح والدكتور والدكتور محمد بلبولة والدكتور مصطفى رزق.

والدكتور أحمد القاصد شغل العديد من المناصب الإدارية ، فقد شغل وظيفة مدير عمليات الجراحة العامة بكلية طب المنوفية، ومشرفا على وحدة العلاج بأجر بالمستشفيات الجامعية و شغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية.

كما شغل وظيفة رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنوفية ،ثم عميداً للكلية و رئيساً لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية كأول عميد منتخب في تاريخ الكلية، ونائباً لرئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا و البحوث و شغل الوظيفة لمدة ثمانية سنوات، و رئيساً لجامعة المنوفية في يناير 2023.

والدكتور أحمد القاصد ممثل لجراحي مصر بالجمعية الدولية للجراحين منذ يناير 2022 حتى الآن، وأيضاً المستشار الأكاديمي لمركز التطوير المهنى بجامعة المنوفية التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتم إيفاده في بعثة خارجية للتدريب على جراحة الأورام وجراحات الرأس و الرقبة بالولايات المتحدة الأمريكية (1999-2000)، وأيضاً بعثة خارجية للتدريب على جراحة ألأورام و جراحات المناظير بالمملكة المتحدة (2010).

كما شغل القاصد عضوية اللجنة العلمية الدائمة للجراحة العامة وظائف الأساتذة المساعدين الدورة الثانية عشر 2016-2019.، و محكم باللجنة العلمية الدائمة لترقية السادة أعضاء هيئة التدريس (الأساتذة – الأساتذة المساعدين) تخصص الجراحة العامة بالمجلس الأعلى للجامعات منذ عام 2008 و حتى الآن، ومحكم بالعديد من المجلات العلمية الدولية و المحلية المرموقة.