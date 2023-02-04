بكري مؤكدا أهمية سرعة تنفيذ تعديلات قانون التصالح: الناس عايزه تقنن أوضاعها

قال النائب والإعلامي مصطفى بكري، إنَّ مجلس النواب انتهى من مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على أهمية سرعة التنفيذ في الفترة المقبلة.

وأضاف بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن كثيرا من المواطنين ينتظرون هذا القانون لتقنين أوضاعهم من هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن التصالح لابد أن يكون داخل وخارج الحيز العمراني.

واعتبر أن هناك حالة استياء بين المواطنين بسبب تأخر صدور القانون، قائلًا: «الناس بتغلي»، متعجبًا: «ده هيدخّل فلوس للحكومة، هل هما مش عايزين فلوس؟».

ومشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد كانت قد قدمته الحكومة إلى البرلمان، ووافق عليه مجلس الشيوخ قبل أن يحيله إلى النواب، علما بأنه يستهدف إنهاء مخالفات البناء لغلق هذا الملف نهائيًا، منعًا للامتداد العمراني غير المخطط.