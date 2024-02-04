 إيطاليا: اعتقال 7 أشخاص بعد الاشتباه في اغتصاب فتاة تبلغ 13 عاما في صقلية - بوابة الشروق
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إيطاليا: اعتقال 7 أشخاص بعد الاشتباه في اغتصاب فتاة تبلغ 13 عاما في صقلية

روما - د ب أ
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 10:35 م | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 10:35 م

اعتقلت السلطات الإيطالية سبعة من الشباب والمراهقين في صقلية بعد الاشتباه في اغتصاب فتاة (13 عاما) في مدينة كاتانيا الأسبوع الماضي.

وأفادت الشرطة الإيطالية، بأنه تم اتهام شخصين على الأقل من المعتقلين بالتحرش بالفتاة المراهقة واغتصابها في مرحاض حديقة عامة.

وكان صديق الضحية وهو مراهق (17 عاما) موجودا في المكان. وقام العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم على ما يبدو بإمساكه وأجبروه على مشاهدة الاعتداء الجنسي على صديقته.

وتردد أن ثلاثة من الشباب والمراهقين السبعة المعتقلين من القصر.

ووفقا لتتبع المحققين للأحداث، تعرض الشاب وصديقته لمضايقات من الشباب السبعة في مرحاض الحديقة.

وتعرض الصديق (17 عاما) للضرب وسيطر عليه خمسة من الشباب بينما قام الاثنان المتبقيان باغتصاب صديقته أمامه.

وتمكنت الضحية وصديقها في نهاية الأمر من الفرار.

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