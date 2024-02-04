إيران: أمريكا وبريطانيا تعملان على تأجيج الفوضى وانعدام الأمن في المنطقة

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تؤججان الفوضى وانعدام الأمن في المنطقة بـ "مواصلة دعمهما الكامل للكيان الصهيوني (إسرائيل) وبأعمالهما العسكرية".

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، بشدة الهجمات الجوية والصاروخية الأمريكية-البريطانية على مدن ومناطق مختلفة في اليمن الليلة الماضية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

واعتبر كنعاني، أن هذه الهجمات تشكل "انتهاكا متكررا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه وانتهاكا صارخا للقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا"، موضحا أن "استمرار مثل هذه التصرفات التعسفية يشكل مغامرة واضحة وتهديدا مقلقا للسلم والأمن الدوليين".

كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بأن "المغامرات العسكرية الأمريكية-البريطانية في هجومها العسكري على دول المنطقة هي استمرار للسياسة والنهج الخاطئ لهذين البلدين في استخدام نهج النزعة العسكرية لتحقيق أهدافهما غير المشروعة في المنطقة، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع ادعاءات واشنطن ولندن المتكررة بأنهما لا تريدان توسيع نطاق الحرب والصراع في المنطقة".

وتابع كنعاني، أن "أمريكا وبريطانيا بمواصلة دعمهما الكامل للكيان الصهيوني (إسرائيل) وبأعمالهما العسكرية على المستوى الإقليمي تعملان على تأجيج الفوضى وانعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة. وذلك بهدف خلق متنفس للكيان الصهيوني الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، ولا شك أن المجتمع الدولي مسئول عن محاسبة أمريكا وبريطانيا".