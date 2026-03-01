مولر يقود فانكوفر لفوز كبير في الدوري الأمريكي

سجل توماس مولر هدفين وأضاف بريان وايت هدفا في ظرف 22 دقيقة بالشوط الأول ليقودا فانكوفر وايتكابس للفوز على تورنتو 3 / صفر في المباراة التي جمعتهما صباح الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وأنهى يوهي تاكاوكا ، حارس وايتكابس، المباراة بشباك نظيفة، لتصبح هذه هي ثاني مباراة على التوالي يحافظ فيها على شباكه نظيفة.

وبدأ مولر أهداف وايتكابس في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني بعدها بـ12 دقيقة.

واختتم وايت التسجيل بهدف دون مساعدة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وكان هذا الهدف رقم 80 لوايت في مسيرته مع فانكوفر في جميع المسابقات.

وجاءت ركلة الجزاء التي سجل منها مولر هدف التقدم عندما ارتكب ووكر زيميرمان، لاعب تورنتو، خطأ بحق أزيل جاكسون.

وجاء هدفه الثاني من تمريرات حاسمة من ماتياس لابوردا وسيباستيان بيرهالتر في الدقيقة 37.

وأنهى تاكاوكا، حارس وايتكابس، المباراة متصديا لثلاث فرص محققة، وذلك بعد أسبوع من تصديه لفرصتين محققتين، وهو ما ساهم في فوز فريقه على ريال سالت ليك في مباراة الفريق الأولى لهذا الموسم.

وتصدى لوكا جافران، حارس تورنتو، لتصويبتين في المباراة رقم 18 التي يبدأ فيها كأساسي.

وكان تورنتو خسر مباراته الأولى أمام دالاس إف سي 2 / 3 .

وفي بقية المباريات، فاز ريال سالت ليك على سياتل ساوندرز 2 / 1 ، وسان خوسيه إيرثكويكس على أتلانتا يونايتد 2 / صفر، ولوس أنجليس على هيوستن دينامو 2 / صفر، ولوس أنجليس جالاكس على شارلوت 3 / صفر.

وتعادل كانساس سيتي مع كولومبوس كرو 2/2 ، ودالاس مع ناشفيل سلبيا.