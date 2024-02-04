 القسام تستهدف 3 دبابات إسرائيلية وتقنص جنديا في معارك شمال غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القسام تستهدف 3 دبابات إسرائيلية وتقنص جنديا في معارك شمال غزة

أحمد علاء
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 6:13 م | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 6:13 م

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت ثلاث دبابات إسرائيلية من نوع «ميركفاه» بقذائف «الياسين 105» في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة (شمالي القطاع).

جاء ذلك في بيان للقسام، ألحقته ببيان منفصل، مساء الأحد، أفادت به بقنص جندي إسرائيلي في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد اعترف اليوم الأحد، بإصابة خمسة من جنوده في قطاع غزّة خلال 24 ساعة الأخيرة.

كما أقرّ جيش الاحتلال بمقتل جندي إضافي في صفوفه، وهو من كتيبة الهندسة التابعة للواء «هرئل»، خلال المعارك البرية الدائرة مع المقاومة، جنوبي قطاع غزّة.

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