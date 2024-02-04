«الشروق» تزور ورشة بمدينة الغردقة تصنع رخام الأثاث المنزلي

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مهنة شاقة لعمال تصنيع الرخام، حيث يعملون لأكثر من 9 ساعات متواصلة ويتعرضون لـ"البودرة" أثناء تجهيزه وتقطيعه وتلميعه، وبدأت الورشة الكائنة بمدينة الغردقة بتصنيع الأثاث المنزلي من "غرف نوم، وأسرة" بمبالغ زهيدة.

- "الشروق" داخل ورشة لتصنيع الرخام بالمدينة

وقال محمود وهبة أحد العاملين بالورشة، التي زارتها "الشروق"، إننا نأتي ببلوكات الرخام من حلايب وشلاتين وأسوان والمنيا ومن القاهرة، ونجهزها ونصمم رخام المطابخ ومداخل العمارات ونصمم بعض الأثاث المنزلي مثل غرف النوم والإنتريهات والمكاتب.

وأضاف حسن أحمد حسين أحد صناعي رخام، أن أنواع الرخام منها المصري والمستورد يوجد نوع اسمه "فنتاستك" وأخضر هندي وإمبراطور أسود وبني.

وتابع: "يوجد سلفيا مصري نأتي به من حلايب، وجلاكسي وهو نوع رخام مضاد للحرارة، والأسعار تتراوح من 450 إلى 4 آلاف.

وأوضح أن المكتبة تبلغ تكلفتها 3 آلاف جنيه والدولاب تكلفته 3 آلاف جنيه حسب الخامة والمتر، والسرير تكلفته من 2000 إلى 3 آلاف.

وبين يوسف أحد العمال، أنه يقوم بتقطيع الرخام وتجهيزه وتلميعه من الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة بعد العصر أي 9 ساعات عمل.

وأشار إلى علي جمال عامل رخام، إلى أنه يفصل الرخام حسب طلب الزبائن من خلال مقاسات استلمها من صاحب العمل.